Kasia Tusk pokazała urocze zdjęcie z córeczką. Miała ku temu dobry powód

Kasia Tusk jest młodą mamą. W mediach społecznościowych chwali się swoim szczęściem, ale nie kryje, że jej życie wywróciło się do góry nogami. Jako pracująca mama musiała podzielić dobę tak, by mieć czas zarówno na opiekę nad dzieckiem, jak i na obowiązki zawodowe. A szybko przekonała się, że nie jest to łatwe.