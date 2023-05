Katarzyna Groniec: Musiałam zdecydować, co chcę robić. Zbudowałam własny świat

Katarzyna Groniec: To żart, ale rzeczywiście, wcześniej nie pisałam dłuższych form. Pisałam jedynie piosenki. Natomiast ostatnia dekada to w moim życiu czas bardzo intensywnego czytania. Zawsze czytałam sporo, ale w ostatnich latach naprawdę dużo. Interesuje mnie wiele rzeczy, więc nie ograniczałam się tylko do poezji i literatury pięknej. Staram się poszerzać swój wachlarz czytelniczy i w zasadzie nie rozstaję się z książką, a dodatkowo mam świadomość braków i wiem że to ogrom nie do nadrobienia. W końcu siłą rzeczy obcowanie ze słowem zaowocowało czymś innym - ogromną chęcią jego używania.