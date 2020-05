Krzysztof Zalewski zaatakował Trójkę. Pokazał jednoznaczny gest

Wielu polskich artystów postanowiło zbojkotować radiową Trójkę po aferze z anulowanym notowaniem "Listy Przebojów Trójki". Po tym, jak Marek Niedźwiecki odszedł ze stacji , jednym z pierwszych muzyków, który wyraził swój sprzeciw , był Dawid Podsiadło. Wokalista napisał, że nie życzy sobie, by jego piosenki były emitowane na antenie państwowej rozgłośni po tym, co się ostatnio wydarzyło.

Do bojkotu przyłączyli się również kolejni muzycy, w tym m.in. Krzysztof Zalewski . Artysta nie chce, by jego utwory były nadawane na antenie radiowej Trójki. Swoją dezaprobatę wyraził za pośrednictwem zdjęcia na swoim profilu na Instagramie. Na fotografii możemy zauważyć, jak muzyk pokazuje środkowy palec.

"Właśnie kumpel mi napisał, że lecę w Trójce. Wiem, że nie mam na to wpływu, ale chciałbym uprzejmie zaznaczyć, że nie życzę sobie tego. Mam nadzieję, że Trójka, której słuchałem od brzdąca, wróci jeszcze, ale to, co jest teraz, nie ma z nią nic wspólnego" - napisał Zalewski.