Książę William ciężko znosi "rozstanie" z bratem. Opiekował się nim przez wiele lat

Książę William i książę Harry zawsze byli dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. Kiedy następca tronu poznał Kate, ta dołączyła do duetu. Od tamtej pory często spędzali czas we trójkę. Widać było, że świetnie się rozumieją. Ale to się skończyło.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Książę Harry, księżna Kate, książę William - tworzyli paczkę najlepszych przyjaciół (Getty Images)

Harry zawsze był kobieciarzem i, podobnie jak jego ojciec w młodości, lubił zmieniać partnerki. Otaczał się bogatymi pięknościami z wyższych sfer, jednak żadna nie zawróciła mu w głowie na dobre. Do czasu. Kiedy na horyzoncie pojawiła się Meghan Markle, wszystko się zmieniło. Urodziwa aktorka, odrobinę od niego starsza, pewna siebie, o jasnych, feministycznych poglądach miała w sobie wszystko to, czego brakowało poprzednim dziewczynom Harry'ego. Niestety, związek z Amerykanką sprawił, że książę odsunął się od brata i jego żony. Szkoda, bo wydawali się tworzyć zgraną paczkę przyjaciół.

Kiedy okazało się, że Harry wyprowadził się, by mieszkać dalej od brata, że ich fundacja zostaje rozdzielona, wreszcie, że księżna Meghan i jej mąż "wypisują się" z rodziny królewskiej i chcą mieszkać również w Kanadzie, William mocno to przeżył. Ostatnio miał powiedzieć: - Przez całe życie obejmowałem brata swoim ramieniem, ale nie mogę tego dłużej robić. Jesteśmy oddzielnymi bytami.

Bracia byli sobie szczególnie bliscy od czasu, gdy w 1997 r. zmarła ich mama. Obaj byli wtedy na świeczniku - cały świat przyglądał się ich żałobie.

Królowa Elżbieta rozczarowana postawą wnuka

Według serwisu Daily Mail William jest sfrustrowany tym, że jego brat nie będzie już częścią drużyny, którą razem tworzyli. Ma jednak nadzieję, że pewnego dnia sytuacja się zmieni. Póki co królowa Elżbieta II i następcy tronu, książę Karol oraz William, a także Harry usiłują ustalić nową rolę tego ostatniego w rodzinie królewskiej. Nie ma mowy o wygnaniu i całkowitym wykluczeniu jak to miało miejsce wcześniej w historii. Królowa i jej wnuk muszą dojść do porozumienia i określić kompromis.

Rezygnacja księcia Susseksu z korony to największy kryzys, z jakim mierzy się brytyjska monarchia od lat 90., gdy obaj synowie królowej, Karol i Andrzej, rozwiedli się. Dla królowej to kolejny problem do rozwiązania. Jedno jest pewne - Elżbieta II zrobi wszystko, by monarchia nie ucierpiała na decyzji jej wnuka.

Mówi się o tym, że książę Harry i księżna Meghan opowiedzą o całym zamieszaniu w wywiadzie dla jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych. Podobno Markle pragnie wrócić też do zawodu - podpisała nawet kontrakt z Disneyem.