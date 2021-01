Lech Dyblik nie pije od 26 lat. Podsumował, co dzięki temu zyskał

Pandemia zrobiła swoje. Rozstali się w 2020

- Co się zmieniło, gdy przestałem pić? Wszystko. Przede wszystkim zrozumiałem jedną rzecz: że nie ja jestem najważniejszy na świecie. (...) Zacząłem dostrzegać ludzi wokół siebie, zrozumiałem, że myślałem o sobie jak o dużo zdolniejszym, ciekawszym niż reszta ludzkości, która mnie otacza. Dotarło do mnie, że jestem taki sam jak ci wszyscy ludzie - wyznał.

Co się zmieniło w moim życiu, gdy przestałem pić alkohol?

- Zrozumiałem, że nie umiem rozmawiać, że po paru sekundach wpadam w furię. Gdy zacząłem rozmawiać, to dzieci, które do tej pory mówiły do mnie po imieniu, zaczęły do mnie mówić tato. (...) Zobaczyłem szacunek w ich oczach. Poczułem się jak szeryf z Teksasu, bo bycie tatą w domu to jest mocna pozycja, to jest ktoś - wspomina.