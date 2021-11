Magda Mołek o śmierci ciężarnej kobiety. "Musimy się solidarnie wk…ić"

Tak, byłam jedną z kobiet, które wtedy zdzierały gardła i podeszwy na ulicach polskich miast, mówiąc głośno, że to, co się stało, to dramat. I bardzo, bardzo nie chciałam wtedy myśleć, że coś takiego jak tragedia w Pszczynie może się zdarzyć, a dziś bardzo, bardzo nie chciałabym musieć mówić, że to było przecież do przewidzenia.