Małgorzata Wyszyńska była gwiazdą TVP. Nagle zniknęła z anteny

Karnowski podjął decyzję o zwolnieniu Wyszyńskiej, jednak ona odwołała się od tej decyzji i nadal mogła pracować w "Wiadomościach". Co więcej, to właśnie Karnowski został zwolniony z TVP w 2010 roku, a Wyszyńska przejęła po nim rolę szefowej najważniejszego programu informacyjnego. Podczas jej kadencji doszło do wielu zmian kadrowych, w tym przeniesienia Danuty Holeckiej (obecnej szefowej "Wiadomości") do TVP Info, co było postrzegane jako degradacja.