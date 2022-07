"Mały najlepiej wie, jak Polskę psuje się". Projekt Warszawiak wziął na celownik Kaczyńskiego

- Jak zwykle u nas - wyjaśnia Łukasz Garlicki - pomysł pojawił się spontanicznie. Tym razem z potrzeby wykrzyczenia naszego wkurwu na to, co zaczęło się dziać podczas Strajku Kobiet. Na brutalność policji, na załganie propagandowych mediów, na poczucie, że wszystko skręca w stronę putinowskiej dyktatury. Czysty punkowy wkurw. Z pomysłem przyszedł Jacek. Nie musiał mnie przekonywać. Zabraliśmy się do pisania tekstu. I ustaliliśmy, że nie będzie tam przekleństw, ani jechania po imieniu i nazwisku - mówi.