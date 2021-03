Matthew McConaughey: nie zgadniecie, czym się dziś zajmuje dawny amant

Nie tylko na planie

O co chodzi? Co łączy aktora ze sportem? Okazało się, że sporo. Osiągnąwszy w swej karierze aktorskiej moment, w którym już zupełnie nic nie musi, aktor postanowił oddać się swoim pasjom. Oprócz życia rodzinnego – ma trójkę dzieci – prowadzi także aktywną działalność charytatywną. Związana jest przede wszystkim z programami na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci z biednych rodzin i z opieką nad porzuconymi zwierzętami. Aktor prowadzi także zajęcia aktorskie na uniwersytecie w Austin, gdzie od lat mieszka. Coraz mocniej myśli też o działalności politycznej – zapowiedział start w przyszłorocznych wyborach na gubernatora Teksasu.

Piłka nożna – nowość w USA

- Niezależnie od tego, które miejsce ostatecznie zajmiemy w rozgrywkach – opowiadał w wywiadzie podczas SXSW – najważniejsze jest dla mnie to, żeby drużyna wszędzie pokazywała i promowała ducha Austin, żywego i barwnego miasta, jednego z najlepszych miejsc do życia w Stanach.

Zupełnie odświeżony Mundial

-To jeszcze kilka lat, ale nie mogę się już doczekać mistrzostw świata w 2026 roku – mówił. - To takie wspaniałe, że będą się odbywać na naszym własnym podwórku. Liczę na to i będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby do tego czasu popularność piłki nożnej w USA znacznie wzrosła.