Meghan Markle obsesyjnie dba o każdy szczegół. Fryzjer ujawnił, jak kreuje swój look

George Northwood, pochodzący z Londynu fryzjer, miał w swoich rękach wiele sławnych, koronowanych głów. Jedną z nich była Meghan Markle , z którą współpracował przez dwa lata, kiedy para mieszkała jeszcze na Wyspach. Ekspert udzielił wywiadu brytyjskiemu wydaniu magazynu "Grazia", w którym uchylił rąbka tajemnicy idealnego wizerunku żony księcia Harry'ego. Jak wyznał, Markle przywiązuje ogromną wagę do detali. Nawet najmniejszy szczegół dotyczący jej wyglądu jest dobrze przemyślany. Zwłaszcza wtedy, gdy wydaje się, że aktorka prezentuje naturalny, zupełnie niedopracowany look.

Fryzjer nie szczędził komplementów nie tylko na temat wyglądu Meghan, ale i tego, jaką prywatnie jest osobą. Zdradził, że wybranka brytyjskiego księcia ma duże poczucie humoru i jest skłonna do wygłupów. Opowiedział, jak książęta Sussexu zaskoczyli go, szykując niespodziankę w dniu jego urodzin. Ujęło go także to, jak Meghan i Harry, którym Northwood towarzyszył podczas podróży do Australii, wspierali tamtejszych lokalnych przedsiębiorców i twórców. Bardzo możliwe, że takie wspomnienia współpracowników Meghan to kolejny, dopracowany szczegół jej publicznego wizerunku.