Jest gwiazdą w USA. Nie gryzła się w język, opowiadając o Polsce

Dagmara Domińczyk to Polka, która jako dziecko trafiła z rodziną do USA. Miała 7 lat, gdy jej rodzice zostali zmuszeni do emigracji. Ojciec Dagmary – Mirosław Domińczyk – był działaczem opozycyjnym. Należał do Solidarności, był przewodniczącym związku regionu świętokrzyskiego. 13 grudnia 1981 r. Mirosława internowano, następnie przerzucano do kilku zakładów karnych. Został częściowo zwolniony w październiku 1982 r., by na początku 1983 r. zmuszono do opuszczenia kraju. Rodzina Domińczyków trafiła najpierw do RFN, a potem do USA. Po latach Dagmara ukończyła prestiżową szkołę artystyczną, została aktorką. Rozpoznawalność przyniosła jej jednak dopiero rola w obsypanej nagrodami, fenomenalnej "Sukcesji".