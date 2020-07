Nick Cordero walczył z koronawirusem. Stracił nogę, teraz potrzebuje podwójnego przeszczepu płuc

Nick Cordero jest najlepszym przykładem na to, jak ogromne spustoszenie w naszym organizmie może wyrządzić, bagatelizowany już przez wielu, koronawirus. Aktor trafił do szpitala 1 kwietnia po tym, jak wystąpiły u niego niepokojące objawy początkowo wzięte za zapalenie płuc. Jego stan szybko i drastycznie się pogorszył. Wirus spowodował duże uszkodzenia płuc, gorączkę, obniżone ciśnienie krwi i zakłócenia pracy serca.

Po serii badań wyszło na jaw, że Cordero cierpi na COVID-19. Jego stan z dnia na dzień się pogarszał. Niezbędne okazało się podłączenie go do respiratora. Po kilku dniach żona gwiazdora, Amanda Kloots, poinformowała, że jej mąż walczy jeszcze z zakrzepicą (krew przestała dopływać do palców stopy).

Wydawać by się mogło, że sytuacja została opanowana. Nic bardziej mylnego . Kloots wyznała w rozmowie z "CBS This Morning", że jej małżonek wciąż przebywa w szpitalu i potrzebuje podwójnego przeszczepu płuc. Dodała, że choć Nick został wybudzony ze śpiączki, wciąż nie ma z nim kontaktu. Po trzech miesiącach spędzonych na oddziale intensywnej terapii mężczyzna jest wycieńczony.

Kloots, mimo tragedii, stara się nie załamywać. Mocno wierzy w to, że jej mąż odzyska zdrowie i wróci do domu. Pod koniec rozmowy po raz kolejny zaapelowała do wszystkich, którzy bagatelizują pandemię koronawirusa. Prosi, by przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować się do zaleceń lekarzy, bo tylko to jest w stanie powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby.