"Nie boję się umrzeć". Słynny aktor od 30 lat walczy z chorobą Parkinsona

W wywiadzie przeprowadzonym przez AARP (amerykańska organizacja skupiająca się na kwestiach dotyczących osób powyżej 50. roku życia) Michael J. Fox wspomina: "Do ujawniania moich problemów z zdrowiem, do opowiedzenia o chorobie Parkinsona 'namówiła' mnie prasa. Dowiedzieli się, że coś jest ze mną nie tak i całymi dniami koczowali pod moim domem i krzyczeli 'Co się z tobą dzieje?'. Żal mi było sąsiadów. W końcu wyszedłem i powiedziałem. Poczułem wówczas ogromną ulgę".