Nie żyje Antoni Gucwiński. Przed laty stworzył kultowy program "Z kamerą wśród zwierząt"

Antoni Gucwiński i jego żona Hanna przed laty zrobili zwrotną karierę w telewizji. To oni stworzyli "Z kamerą wśród zwierząt" - program, który był nadawany w TVP od początku lat 70. Małżeństwo z pasją opowiadało o życiu zwierząt , które na co dzień otaczały ich w pracy. Oboje pracowali we wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym, a przed kamerami przybliżali zwyczaje swoich pupili najmłodszym widzom. Program przyniósł im rozpoznawalność i sprawił, że stali się legendami telewizji. Choć nie to było marzeniem Antoniego.