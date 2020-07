Niesamowity koncert na szczycie!

Dyrektorem artystycznym koncertu ponownie został Wiesław Prządka – wybitny polski akordeonista i bandoneonista, nominowany do nagrody muzycznej Fryderyki – co gwarantuje wysoki poziom muzyczny tego przedsięwzięcia. Zaproszenie do wzięcia udziału w koncercie przyjęli: Mateusz Ziółko – wokalista, zwycięzca trzeciej edycji programu „The Voice od Poland”, Olga Bończyk – aktorka i wokalistka, znana z interpretacji standardów jazzowych i swingowych, Chris Schittulli – francuski muzyk osiadły na stałe w Polsce, z łatwością poruszający się w szerokim repertuarze pop, jazz, rock i piosenki autorskiej czy poezji śpiewanej, Carlos Roulet – najlepszy w Polsce wokalista śpiewający argentyńskie tanga, jego interpretacje milong budzą zachwyt każdej publiczności, Dominik Bukowski – kompozytor i jeden z najlepszych w Polsce wibrafonistów, gra i nagrywa m.in. z Leszkiem Możdżerem i Janem Ptaszynem Wróblewskim oraz zespół Hot Swing – krakowska grupa muzyczna grająca polskie i światowe kompozycje utrzymane w stylu Hot Club de France. Solistom towarzyszyć będzie orkiestra Silesian Art Collective pod dyrekcją Mateusza Walacha, a także sekcja jazzowa w składzie: Rafał Karasiewicz (fortepian), Marek Piątek (gitara), Zbigniew Wrombel (kontrabas), Krzysztof Przybyłowicz (perkusja) i Andrzej Mazurek (instrumenty perkusyjne). W rolę konferansjera wieczoru wcieli się lubiany satyryk i gawędziarz Artur Andrus.

Tegoroczny koncert pod Wieżą będzie już trzecią edycją tego wydarzenia i okazją do świętowania pierwszej rocznicy oddania do użytku wieży widokowej. W programie koncertu znajdą się największe przeboje filmowe kina francuskiego, włoskiego, polskiego, hiszpańskiego i amerykańskiego. Usłyszymy utwory takich kompozytorów, jak: Francis Lai, Hans Zimmer, Yann Tiersen, Astor Piazzolla, Andrzej Kurylewicz, Jerzy Matuszkiewicz, Waldemar Kazanecki, Vangelis, Ennio Morricone i wielu innych. Słuchacze rozpoznają tematy z filmów: „Emmanuelle”, „Bilitis”, „Czekolada”, „Amelia”, „Polskie Drogi”, „Janosik”, „Vabank”, „Bandyta”, „Piraci z Karaibów”, „Zapach Kobiety”, „Zatańcz ze mną” i „Rydwany ognia”. Podczas koncertu zaplanowany został specjalny blok muzyczny poświęcony zmarłemu francuskiemu kompozytorowi Francisowi Lai, z którym Wiesław Prządka miał przyjemność spotkania w Paryżu w kwietniu 2018 roku. Pokazane zostaną prawdopodobnie ostatnie zdjęcia zrobione za życia tego wybitnego muzyka i kompozytora. Tytuł koncertu EMMANUELLE to również hołd zwrócony w kierunku tego niezwykłego artysty, którego zmysłowe melodie filmowe znane są na całym świecie. To on jest autorem muzyki do popularnego w latach 70. francuskiego erotyka „Emmanuelle”, który zapoczątkował całą serię filmów o miłosnych perypetiach pięknej Francuski. Francis Lai skomponował także muzykę do takich klasyków kinowych jak „Love Story” czy „Kobieta i mężczyzna”. Melodie pochodzące z tych filmów stanowią kanon najbardziej rozpoznawalnych soundtracków świata. W hołdzie Ennio Morricone, jednemu z najbardziej rozpoznawalnych twórców współczesnej muzyki filmowej, który zmarł 6 lipca zaprezentowany zostanie jeden z jego wielkich utworów. Włoski kompozytor napisał muzykę do ponad 500 międzynarodowych obrazów filmowych.