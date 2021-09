Ojciec Britney ma na sumieniu więcej grzeszków. Twórcy "Britney kontra Spears" docierają do sekretnych wiadomości

Wyobraźcie sobie Britney Spears, która po kryjomy spotyka się w hotelowej toalecie z zaprzyjaźnioną dziennikarką, aby móc podpisać dokument wnioskujący o przyznanie niezależnego prawnika i to tak, żeby pilnujący jej ochroniarz nie zorientował się, że cokolwiek takiego ma miejsce. Ostatecznie udaje się złożyć podpis. Gdy ojciec wokalistki odkrywa co zrobiła i że grozi to całej kurateli, w magiczny sposób tydzień później Britney ze wszystkiego się wycofuje.