Oksana Shvets nie żyje. Ukraińska aktorka zginęła w rosyjskim ataku rakietowym

Po studiach pracowała w Tarnopolskim Teatrze Muzyki i Dramatu oraz w Kijowskim Teatrze Satyry. Shvets działała we wczesnych latach powstawania Teatru Młodego. Jej pierwszym spektaklem był "Wiosną wrócę do ciebie" w reżyserii Aleksandra Zabolotnego. Był to pierwszy występ w Kijowskim Teatrze Młodzieży.