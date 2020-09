Oliwia Bieniuk o byłej partnerce Jarosława. "Była pierwszą kobietą po śmierci mamy"

Jarosław Bieniuk dbał przez ostatnie lata o to, by jego dzieci czuły się bezpiecznie z dala od zainteresowania mediów. Oliwia kończy niebawem 18. lat, wchodzi w dorosłość i w świat filmu. W jednym już zagrała, o czym pisaliśmy już wcześniej . Film był dobrą okazją, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o Oliwii. Córka piłkarza udzieliła wywiadu dla "Vivy", w którym podzieliła się osobistymi historiami.

B ieniuk opisała, jak dowiedziała się o śmierci swojej mamy . W wywiadzie poruszono jeszcze kilka trudnych kwestii. Oliwia odnosiła się też do tego, co działo się w ostatnim czasie wokół jego ojca. Jarosław Bieniuk był oskarżany o zgwałcenie kobiety i podanie jej narkotyków. Postawiono mu ostatecznie tylko jeden zarzut. Wyrokiem sądu został uznany za winnego udzielenia po jednej porcji kokainy Sylwii Sz. i Katarzynie N.

Zobacz: Bieniuk o show biznesie: "To było naturalne środowisko Ani. Pojawiałem się rykoszetem"

Oliwia przyznała w wywiadzie, że dalej nie wierzy w zarzuty formułowane pod adresem ojca. "Kiedy to się wszystko zaczęło, byłam w szoku. I długo do mnie nie docierało to, co się dzieje". Była przekonana, że wszystko się ułoży. Chce, by tata był szczęśliwy.