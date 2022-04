Otarła się o śmierć? Jest pierwsze od tygodni zdjęcie księżnej Charlene

Prywatne życie księżnej Charlene z Monako to od wielu miesięcy temat prawdziwych debat. Co dzieje się z "najsmutniejszą księżną świata"? Zastanawiają się nie tylko współobywatele. W maju 2021 r. księżna wyjechała do ojczystej RPA, gdzie zajmowała się działalnością fundacji dbającą o środowisko i ochronę zagrożonych gatunków. Sugerowano, że wyjazd Charlene może być dowodem na kryzys z małżeństwie, które od lat portretowane jest jako udręka dla księżnej. Media na świecie pisały o tym, że Charlene mogła w końcu mieć dość męża i uciec przed nim aż do RPA.