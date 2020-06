"Pianista" zmienił jej życie. Jessica Kate Meyer rzuciła aktorstwo i została rabinem

"Pianista" przepustką do duchowego "Ja"

"Nie chciałam otaczać się wartościami Hollywood, kiedy to, w co wierzyłam ja i moja rodzina, znacznie różniło się od tego, co przedstawia show-biznes. Uświadomiłam sobie również, że grając w "Pianiście", nigdy więcej nie zrobię czegoś tak wielkiego, ani nie będę częścią czegoś tak ważnego. Miałam nie lada dylemat, ponieważ spędziłam całe życie czas przygotowując się do kariery filmowej, ale na pewnym etapie po prostu przestałam tego chcieć” – wyznała Jessica Kate Meyer w "Jewish Chronicle".