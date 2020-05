Piotr Baron odchodzi z Trójki? Decyzja nie jest jednoznaczna

- Nie poprowadzę już żadnego notowania Listy Przebojów, mówię to łamiącym się głosem, bo cała ta sytuacja sprawia, że odebrano mi kawałek mojego życia - powiedział portalowi Wirtualnemedia.pl dziennikarz.

- Jeśli chodzi o Program Trzeci - w związku z tym, że to tak ważna decyzja, to dam sobie czas do czerwca. Wtedy wracam po urlopie i podejmę decyzję - zaznaczył w rozmowie z portalem.