"Polska Marilyn Monroe", królowa życia. Czyżewska skończyła karierę na własne życzenie

Czyżewska nigdy nie lubiła mówić o dzieciństwie. Wiadomo, że jej ojciec zginął podczas wojny, a matka, uboga krawcowa, nie potrafiła zapewnić utrzymania córkom i na jakiś czas oddała je do domu dziecka. Aktorką została przypadkowo – towarzyszyła znajomym, którzy zdawali egzamin do szkoły teatralnej, i sama postanowiła stanąć przed komisją. Niespodziewanie została przyjęta.

W latach 60. była rozchwytywaną gwiazdą, przyjaźniła się z najważniejszymi ludźmi ze świata kultury, grywała w teatrze i w filmach, szybko też znalazła męża – związała się z reżyserem Jerzym Skolimowskim . Małżeństwo przetrwało raptem 6 lat, para rozstała się w 1965 r., ale kilka miesięcy później aktorka znów była mężatką. Jej wybrankiem został David Halberstam , korespondent "New York Times'a".

Wreszcie oboje mieli dość tej nagonki - Halberstam wyjechał do Nowego Jorku, a Czyżewska razem z nim. To był praktycznie koniec jej kariery, bo w Polsce została okrzyknięta zdrajczynią narodu. Na obczyźnie pracowała niewiele, choć udało się jej wystąpić jeszcze we "Wszystko na sprzedaż" Andrzeja Wajdy.