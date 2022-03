Polskie Znaki: śmierć to temat trudny, ale niezagospodarowany

Radek Łukasiewicz: Przede wszystkim jest bardzo niezagospodarowany. Nie znam wielu piosenek w muzyce rozrywkowej, które by poważnie traktowały ten temat. Takich, które by coś uświadamiały, oswajały, pomagały przełamać lęk. A teksty, do których dotarliśmy, mają w sobie coś niezwykłego. Coś, czego w wielu popularnych tekstach nie ma. Sam, z mojego tekściarskiego doświadczenia doskonale wiem, jak trudno pisać takie teksty. A te ludowe, napisane tak celnie, mądrze, tak jasno tłumaczące trudne sprawy, wydały nam się idealne. Idealne do tego, żeby je odświeżyć i ubrać w zupełnie nowe kompozycje.