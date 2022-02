"Pretty Woman" w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Energia w walentynkowej stylizacji [RECENZJA]

Historia tego filmu jest prosta. Można ją porównać do podobnych romantycznych obrazów jak np. "Bodyguard" z Whitney Houston czy "Wpływ księżyca" z Cher. J.F. Lawton napisał historię bogatego samotnego biznesmena, który po jednym z bankietów lotusem wraca do hotelu Beverly Wilshire, znajdującego się przy skrzyżowaniu Wilshire Boulevard i Rodeo Drive. W miejscu, w którym jedyne sklepy to markowego butki z rujnującymi portfele cenami (byłem, widziałem, potwierdzam), poznaje prostytutkę Vivian (Julia Roberts). Korzysta z jej pomocy we wskazaniu drogi i finalnie zabiera do swojego apartamentu.