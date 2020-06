WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Najnowsze Popularne Przejdź na News Muzyka Czerwony Dywan Dzieci gwiazd Love Story Sexy Wideonews #gwiazdy Royals Rankingi Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa Muzyka 19 min. temu Projekt „Nie z tej ziemi” czyli powrót do chlubnej tradycji polskich filmów animowanych Projekt „Nie z tej ziemi” to inicjatywa zakrojona na szeroką skalę, której efektem będzie produkcja serii 26 polskich filmów animowanych skierowanych do szerokiej grupy odbiorców. Przekaz produkowanej właśnie serii odwoływać będzie się do dobrych postaw i wartości silnie zakorzenionych w rodzimym kodzie kulturowym. Młodzi widzowie będą mogli zobaczyć i poznać historię bohatera – małego Franka, chłopca o zawadiackich inklinacjach, ale też o dobrym sercu, który co rusz ulega kolegom i pakuje się w kłopoty. W każdym odcinku rozwiązanie z pozoru patowej sytuacji przynosić będzie inny Super Święty Bohater. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Informacja prasowa Fundacji z Wartościami „Pierwszy dzień czerwca, czyli Dzień Dziecka, to świetna okazja, aby ogłosić powrót do tradycji polskich produkcji animowanych. Kreskówki, które kiedyś pamiętali wszyscy dorastający, bajki uczące właściwego postępowania, edukujące zarówno najmłodszych, jak i nieco starszych szybko stały się kultowe dla szerokiej publiczności. Obecnie mija prawie 40 lat od zakończenia produkcji najbardziej znanych, polskich bajek. Rynek został zdominowany przez zagraniczne produkcje, jedynie tłumaczone na język polski. Do dzisiaj. W ramach projektu „Nie z tej ziemi” powracamy do chlubnych tradycji polskich filmów animowanych. Już 1 września 2021 roku zaprezentujemy Trailer pierwszej serii serialu. Do współpracy zaangażowało się wielu znanych artystów, ludzi sztuki, mediów oraz biznesu. Uwierzyli w to, że przekaz z wartościami dla najmłodszych jest możliwy. My jesteśmy przekonani, że cele, jakie sobie wyznaczyliśmy uda się zrealizować i już niebawem młodzi widzowie będą mieli okazję zobaczyć pierwsze odcinki animowanej serii Nie z tej ziemi wykonane przez Pawła Pewnego, znanego z produkcji bajki dla dorosłych “Włatcy Móch” oraz bajek zrealizowanych dla światowej sławy wytwórni Disney” – mówi Jacek Weigl Prezes Fundacji z Wartościami. Fundacja Edukacja z Wartościami wraz ze Studiem Animacji ORANGE prace nad serialem animowanym dla dzieci rozpoczęła w marcu 2019 r. Premiera pierwszego odcinka planowana jest w pierwszym półroczu 2021 roku. Od dzisiaj można zobaczyć, a co najważniejsze posłuchać pierwszej produkcji muzycznej, która zapowiada nowy serial „Nie z tej ziemi”. To wykonana przez Roksanę Węgiel (zwyciężczynię 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci) z dziecięcym chórem Małe TGD piosenka pt. „Nie z tej ziemi”. „Utwór Nie z tej ziemi jest ponadczasowy, bowiem odwołuje się do wartości, jakimi warto kierować się w życiu – taki jest przekaz z utworu “Nie z tej ziemi” – mówi piosenkarka, Roksana Węgiel. Dorobek Studia Animacji Orange oraz Pawła Pewnego to między innymi wyprodukowanie ponad 600 odcinków seriali animowanych i 8 pełnometrażowych filmów kinowych, między innymi: „Król Maciuś Pierwszy”, „Pinokio”, „Garfield” czy „Scooby Doo”. Produkcje to zawsze wielki sukces i doskonały odbiór najbardziej wymagającego widza, czyli dzieci. Niemniej jednak bajka silnie zakorzeniona w polskim kodzie kulturowym, odzwierciedlająca lokalne (z punktu widzenia zglobalizowanego świata) wzorce zachowań, bohaterów nasuwających skojarzenie z postaciami dobrze znanymi, które ukształtowały przez lata system wartości powszechnie respektowany przez społeczeństwo, pozwalający odróżnić dobre od złego ma – zdaniem twórców projektu – znaczenie dużo większe i wartościowe w długiej perspektywie czasowej. „W projekcie Nie z tej ziemi – tak jak w dorosłym życiu każdego z nas – najważniejsze są wartości. To one podpowiadają nam, jaką drogą powinniśmy zmierzać, jak rozwiązać problem, w jaki sposób sprawić przyjemność, czy też jakiego zachowania unikać, aby nie sprawić komuś bólu, zawodu. Mowa tutaj o wartościach fundamentalnych, szczególnie ważnych na etapie dorastania młodego człowieka. Wtedy konieczne jest posiadanie autorytetu, który pozwala na poszukiwanie odpowiedzi na coraz więcej pytań, jakie pojawiają się w głowie. Takie rozumienie projektu – jako pewnego rodzaju ważna misja społeczna, leżąca w interesie lepszej przyszłości nas wszystkich skłoniła mnie i firmę którą reprezentuję, aby pomóc – na ile to możliwe – w rozwoju tej idei. Zależy mi na tym, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o efektach prac Nie z tej ziemi, ale – co najważniejsze – efektach z wartościami bardzo mocno przystającymi do życia na ziemi” mówi Piotr Regulski, Członek Zarządu RUCH S.A. – partnera strategicznego projektu. Realizowane w ramach projektu filmy animowane oraz inne materiały, takie jak planowane gry mobilne i komputerowe, materiały kolekcjonerskie, książki i komiksy jak również zabawki i gadżety skierowane będą dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Wszystkie elementy projektu pozwolą rodzicom, opiekunom czy dydaktykom w pasjonujący sposób zaangażować pociechy w interakcję oraz poszukiwania własnego „ja”, budowanego w sposób świadomy z odniesieniem do doświadczeń Super Bohaterów. Oprócz Roksany Węgiel do grona Ambasadorów dołączyło 100 celebrytów, a liczba osób wspierających przedsięwzięcie ciągle rośnie. Wśród nich są m.in. Paweł Domagała, Małgorzata Kożuchowska, Maciej Musiał, Dawid Kwiatkowski, Czesław Lang, Paweł Golec czy Wojciech Modest Amaro. Materiały prasowe „Nie z tej ziemi to wartości płynące z prawdy, czyli wartości rodzącej wiele kłopotów, ale niezmiernie potrzebnej w życiu każdego człowieka. To wartość fundamentalna, pozwalająca na budowanie nowego, dokonywanie więcej i lepiej. Prawda to dobro, a to z kolei rodzi kolejne. Po drugiej stronie jest zło, wywołujące kolejne zło. Owa prawda skłoniła mnie do zaangażowania się w ten projekt. Wkładam w niego całe serce oraz wszystkie swoje umiejętności, jakie przez lata nabyłem jako twórca filmów animowanych. Sam też przeżyłem przemianę, która pozwoliła mi zrozumieć, co jest naprawdę ważne w życiu. 6 lat temu borykałem się z chorobą alkoholową oraz uzależnieniem od leków uspokajających. Gdyby nie wartości i duchowa przemiana prawdopodobnie nie byłoby mnie wśród twórców projektu. Wygrana walka ze słabościami napędza do działania i motywuje, by jak najwcześniej pokazać młodym ludziom właściwy kierunek życia” – mówi Paweł Pewny, współautor projektu. Przesłanie, jakie niesie w sobie projekt „Nie z tej ziemi” angażuje coraz więcej partnerów i sponsorów. Oczywiście nie jest to przedsięwzięcie komercyjne. Celem jest budowanie świata wartości poprzez produkcje i działania, zrealizowane przy wsparciu odbudowanego potencjału polskiej szkoły filmu animowanego. „Każda poważnie traktująca działalność biznesową firma musi myśleć o swojej roli społecznej. Nie tylko o etyce biznesu, ale także wpływie – niezależnie od skali – naszego działania na otoczenie. Co nasza organizacja może zrobić dla ludzi nam bliskich? Otoczenia? Świata?

Cieszę się, że KGHM Polska Miedź może zaangażować się w projekt, który ma szansę stać się uniwersalnym nośnikiem wyznawanych przez naszą organizację oraz pracowników wartości. Adresowanie ich do grupy młodego odbiorcy jest kluczowe. Zachęca do samodzielnego szukania rozwiązań i brania odpowiedzialności za swoje czyny.” – mówi partner strategiczny Lidia Marcinkowska Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji KGHM Polska Miedź S.A. Działania Fundacji z Wartościami, prowadzącej projekt „Nie z tej ziemi” wspierać mogą nie tylko korporacje i partnerzy instytucjonalni. Na stronie internetowej www.nieztejziemi.pl uruchomiona została aplikacja, za pomocą której można wpłacać dowolną kwotę, która zostanie przeznaczona na kontynuowanie prac nad serialem „Nie z tej ziemi”. Dla przykładu 35 zł, to równowartość kosztu 6 rysunków w storyboardzie, czyli obrazków rysowanych przed rozpoczęciem animacji pokazujących ustawienie postaci i kamery. Każde ujęcie w serialu animowanych będzie miało nawet kilkanaście takich obrazków, a każdy odcinek nawet tysiąc. 77 zł to z kolei koszt animacji około 7 klatek filmu (w zależności od stopnia ich skomplikowania). 490 zł to koszt 25 klatek, czyli jednej sekundy filmu. „Dla Fundacji liczy się każda złotówka, zainwestowana przez darczyńców w wartości. Za dotychczasowe wsparcie bardzo dziękujemy. Wierząc, że dobro rodzi dobro jestem przekonany, że już niebawem zaprezentujemy pierwsze efekty prac nad serialem. Już teraz, pracując nad Nie z tej ziemi, planujemy kolejne serie filmów animowanych. Jesteśmy przekonani, że ten projekt to pierwszy krok w stronę odbudowy tradycji rodzimych kreskówek, przystających do aktualnych potrzeb młodego widza, będących nośnikiem uniwersalnych wartości, które nie zmieniają się mimo upływu lat” – puentuje Jacek Weigl Prezes Zarządu Fundacji z Wartościami. Informacja prasowa Fundacji z Wartościami Podziel się opinią Share WP gwiazdy gwiazdy Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze