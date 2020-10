Młynarska wsparła ofiary reżysera. Przypomniała, że też nią była

Wyznanie Podleśnej niezwykle poruszyło Paulinę Młynarską, która w obszernym wpisie na Facebooku wróciła do tematu nadużyć seksualnych w świecie kultury i sztuki. Nawiązując do akcji #MeeToo podkreśliła, że ofiary zamiast współczucia, są raczej napiętnowane, a ich sławni oprawcy rzadko kiedy poczuwają się do winy, czy tym bardziej ponoszą za swoje czyny konsekwencje prawne.