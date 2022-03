Seweryn zaskoczył wulgaryzmem podczas koncertu na żywo. "Mogliśmy się tego spodziewać"

Po nitce do kłębka okazało się, kim jest Artem i że warto go zaprosić na koncert. Mam wrażenie, że bardzo było warto. To też pokazuje, jak budowany był program tego wieczoru: raz, że w błyskawicznym tempie - od pomysłu do rozpoczęcia koncertu minęło niewiele ponad tydzień. A dwa - był w tym wszystkim element mocnej improwizacji. Ja sam nie pracowałem przy tym projekcie od początku, dołączyłem do ekipy w trakcie przygotowań, ale cieszę się, że mogłem się przydać.