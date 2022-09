"Something Rotten, czyli coś się psuje" w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Szekspir by się uśmiał [RECENZJA]

Musical nominowano do nagród i wystawiono na Broadwayu, ale wcale nie został obsypany nagrodami, a grany w Nowym Jorku był tylko dwa lata ("Upiór w operze" w 2023 roku zejdzie z afisza na Broadwayu po 35 latach). W każdym razie kluczem do wyboru tego tytułu przez władze teatru w Gdyni mogło być libretto osadzone w renesansie. Bracia Nick i Nigel Spodek bezskutecznie próbują wystawić dochodową sztukę teatralną, wciąż pozostając w cieniu Williama Szekspira. Gdy tracą nadzieję na powodzenie, miejscowy wróżbita ogłasza, że przyszłość teatru to nie tylko gra aktorska, ale także taniec i śpiew... jednocześnie! Nick i Nigel postanawiają wystawić pierwszy na świecie musical. Oczywiście korzystając z nieznanej wtedy "kradzieży własności intelektualnej". I tak z "Hamleta" wychodzi im "Omlet". Przygotowania do premiery uświadamiają im, że musical to jedna z najtrudniejszych form teatralnych.