"Sprawy zaszły za daleko". Tą piosenką podsumował, co dzieje się w Polsce

Radiowa Trójka jest na ustach Polaków w związku z aferą o wyniki notowania Listy Przebojów Trójki z 15 maja 2020 r. Wygrać miał Kazik z piosenką "Twój ból jest lepszy niż mój", który uderza w Jarosława Kaczyńskiego . Potem sprawy potoczyły się lawinowo. Polskie Radio oskarżyło pracowników o celowe przestawianie utworów i manipulację przy wynikach . Z rozgłośnią pożegnał się m.in. Marek Niedźwiecki. W sieci huczy i pojawiają się kolejne, ostre komentarze do tego, co stało się w Trójce.

Odnosi się do wypowiedzi Kazika sprzed miesięcy, które można było uznać za pro-rządowe. Chwalił program 500+ i przyznawał, że nie czuje, żeby jego wolność była zagrożona.

Nastawienie Kazika do PiS diametralnie zmieniło się w ostatnim czasie, czego wyrazem jest piosenka "Mój ból jest lepszy niż mój". Komentuje wyjazd prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, na Powązki, w czasie pandemii, gdy "zwykli" obywatele wstępu na cmentarze nie mieli.

Fisz komentuje "aferę Trójki": "Oprócz gwiazd rozgłośni, które odchodzą dyrekcja zakazała prowadzenia audycji mojemu kumplowi i wydawcy Magla Wagli - Bartkowi Gilowi. Bartek nie podpisał kuriozalnej i kłamliwej "lojalki". To właśnie także jemu dedykuję nasz kawałek, który znajdzie się na nowym dwupłytowym albumie Tworzywa (...) Premierę oficjalnego singla "Nie za miłe wiadomości" przekładamy. Nie można być obojętnym, udawać, że nic się nie dzieję. Sprawy zaszły za daleko".

Niżej możecie go odsłuchać. Fisz śpiewa o sytuacji podczas pandemii, gdy pozamykane były "sklepy i kina", a finanse Polaków kulały. "Nie ma morza, nie ma tłumów, nie ma nic" - jest w tekście piosenki.

To pewnie nie ostatni komentarz do cenzury w Polskim Radiu. Przypomnijmy, że sprawę skomentował już były dziennikarz Trójki, Wojciech Mann.

- To jest błądzenie przerażonych podredaktorów. To jest drabina strachu. Na samej górze jest Kaczyński, a na dole są mali ludzie, którzy antycypują, czego może chcieć od nich góra. Oni wykonują polecenia i nie mają własnego zdania. Przestraszyli się: a co będzie, jak oni tam na górze usłyszą Kazika w Trójce? W tej panice zamazali listę, udając, że jej nie ma. Ta bezpośrednia grupa nadzorująca Trójkę bezczelnie teraz kłamie, że nastąpiło jakieś naruszenie - powiedział w rozmowie z TVN24. Więcej możecie przeczytać w naszym artykule o tym.