Stanął na środku sklepu i okrutnie zakpił ze Świerzyńskiego

- Dobry wieczór moi drodzy. Ostatnio usłyszałem od pewnego gentlemana stwierdzenie "kto dzisiaj słucha Kult i Kazika?". Dodam, że ten gentleman jest znany przeze mnie tylko z jakiegoś hitu o "majteczkach w kropeczki". No to ja chciałbym oznajmić temu jegomościowi: takich "frajerów", jak ja słuchających Kultu i Kazika jest wielu - zaczyna Sutryk.

- Ja słucham go od dawna, bo to utwory mojej młodości. No i właśnie dlatego dzisiaj kupiłem płytę Kultu. A płytę pana gentlemana zostawiam dla innych do kupienia, może skorzystacie. Ale jest ostatnia, także lećcie i kupujcie! - kpi prezydent Wrocławia.