Sunrise Festival 2022. Wcale nie Guetta. Kto inny porwał tłum do zabawy

Jeśli ktoś myśli, że festiwal muzyki elektronicznej to siedlisko rozpusty i grzechu, niech pojedzie na Sunrise Festival. Tam na wejściu czeka na was grupa młodych księży zapewniająca, że Bóg kocha nas wszystkich. Duchowni zapraszają do wspólnych fotek i odwiedzenia mobilnego oratorium. A za nimi stoi figura Jezusa rozświetlająca noc niebieskim blaskiem. I to nic, że zaledwie 10 metrów dalej można już kupić skromniej świecące rogi diabła.