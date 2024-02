Szlachetny jubileusz. Ørganek MTV Unplugged w Teatrze Szekspirowskim

Organek pokazuje cały wachlarz brzmień - bo dziś to zespół z pokaźnym bagażem doświadczeń (trio Tomasz Organek – Robert Markiewicz – Adam Staszewski mają jeszcze na koncie dekadę w zespole Sofa). Dziesięć lat funkcjonowania tej grupy na scenie to jednocześnie sporo i niewiele. Sporo, bo muzycy dali się dobrze poznać słuchaczom i wyraźnie zarysować swój styl, a niewiele, bo to akurat idealny moment, by bez presji sięgać po jeszcze więcej. Chociaż ani Tomasz Organek ani jego zespół z nikim się już nie ściga. Zamiast przeskakiwać samych siebie i tworzyć co raz to bardziej chwytliwe przeboje, muzycy stawiają na eksperymentowanie i dają sobie dużo więcej swobody.