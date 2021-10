To dlatego doszło do tragedii. Przyjaciel trzymał ją w ramionach, gdy umierała

"Profesjonaliści to osoby, które spędziły lata na planach filmowych i znają swoją pracę od A do Z. To ludzie, którzy we krwi mają zasady bezpieczeństwa na planie. Nikt im nie musi mówić, że muszą zabezpieczyć statyw, ogrodzić teren eksplozji. Mają to po prostu wpisane w DNA" - dodaje.