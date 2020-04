Tomasz Karolak opowiedział o problemach swojego teatru: "Znalazłem się w dziwnej sytuacji"

"Z zażenowaniem przyjęliśmy oświadczenie Grażyny Wolszczak , w którym potwierdziła, że korzystając z gościny Teatru IMKA prowadziła za naszymi plecami rozmowy w sprawie przejęcia naszej siedziby" napisano w oświadczeniu przesłanym do redakcji Wirtualnej Polski.

"Jednocześnie w trosce o los naszego teatru zmuszeni jesteśmy ujawnić pozyskane właśnie informacje dotyczące działań Grażyny Wolszczak wobec jej wcześniejszych partnerów. Nie jest to bowiem pierwsza próba wrogiego przejęcia goszczącej jej instytucji. Jest w tym względzie recydywistką. Pierwszą próbę podjęła w Teatrze Capitol w Warszawie. Wcześniej została usunięta z Klubu Garnizonowego, gdzie nie dotrzymała podjętych zobowiązań" czytamy.

Teraz Tomasz Karolak, który był gościem TVN24, odniósł się do tej afery:

- Co do etyki, która mnie spotkała, jest sporo do życzenia. Mam taki problem, że muszę w tej pandemii znaleźć miejsce, w którym będzie funkcjonował mój teatr. Administracja budynku nie wykazała empatii, nie dała mi miesiąca czy więcej, bym sobie sprawy ułożył. Także nie wszyscy mamy wsparcie.