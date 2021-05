Tomasz Rożek wolontariuszem na oddziale covidowym. Na dziennikarza wylał się hejt

"To przede wszystkim jednak praca fizyczna. Podziwiam za to pielęgniarki, bo wykonują kawał ciężkiej roboty. Bywa, że pacjenci nie są w stanie przewrócić się z boku na bok, by ktoś mógł zadbać o ich higienę. Brakuje drugiej ręki. Czasem trzeba nakarmić osobę słabą fizycznie albo rozgnieść leki i zmieszać z jedzeniem, bo nie jest w stanie połknąć tabletki. Tu trzeba coś przynieść, tam przesunąć, gdzieś popilnować pacjenta. To proste czynności, ale brakuje osoby, która się tym zajmie".