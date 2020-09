Tym się wozi córka Daniela Martyniuka. Wózek jest teraz kością niezgody!

Wszyscy wiedzieliśmy, że to się tak skończy. Trwające niespełna 2 lata wątpliwe widowisko, jakiego byliśmy świadkami w mediach, przeszło do historii. Daniel Martyniuk i Ewelina Golczyńska nie są już mężem i żoną. 21 września w białostockim sądzie doszło do trwającej 2 i pół godz. rozprawy. Sąd orzekł, że małżeństwo rozpadło się z winy syna Zenka Martyniuka.