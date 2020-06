Zenek Martyniuk wspiera synową. Ma dość wybryków Daniela

Ponad miesiąc temu Daniel Martyniuk opuścił areszt w Białymstoku . Przez ten czas był niezwykle aktywny w mediach społecznościowych i imprezował z kolegami, stając się gwiazdą kolejnych skandali . Nie było mu jednak po drodze do rodziny. Jak informuje "Super Express", ani razu nie odwiedził żony i 16-miesięcznej córki. Być może gdyby nie pandemia, już dawno byłby rozwodnikiem.

"Ewelina podjęła już kategoryczną decyzję o rozwodzie. Chociaż Daniel co jakiś czas zawraca jej jeszcze w głowie" – powiedział znajomy Daniela w rozmowie z gazetą. – "Do pewnego momentu nawet się starał, żeby między nimi się poprawiło. Obiecywał się ustatkować, ale znów nie dotrzymał obietnic. Po wyjściu z aresztu, gdzie trafił na miesiąc za jazdę bez prawa jazdy, znowu oddalili się od siebie" – dodaje.

"Nawet Zenek i Danusia są bardziej za nią niż za Danielem, bo dobrze wiedzą, że niezłe z niego ziółko. Zenek nie ma jej za złe, że chce się rozwieść z jego synem. Nie obraziłby się również, gdyby ułożyła sobie życie z jakimś normalnym mężczyzną, który by ją kochał i szanował, a także zaakceptował małą Laurę" – zdradził tabloidowi przyjaciel rodziny.

Wygląda na to, że Martyniuk pogodził się tym, że Daniel do roli męża i ojca nie dorósł. Chciałby, aby wnuczka miała spokojny i kochający dom. Nawet jeśli oznaczałoby to rozpad małżeństwa Eweliny i Daniela.