W bikini na kamienistej plaży. Olejnik ma fantazję

Od końca lat 90. Monika Olejnik przepytuje polityków, ludzi władzy czy kultury w programie "Kropka nad i". Zyskała sobie miano jednej z najbardziej surowych, bezkompromisowych dziennikarek na polskim podwórku. To ma swoje konsekwencje. Przykłady? Olejnik próbowali prześwietlać dziennikarze telewizji polskiej, co skończyło się tym, że dziennikarka zgłosiła sprawę do sądu i niejednokrotnie pisała w mediach społecznościowych, że oczekuje od stacji przeprosin.