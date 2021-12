W święta nawet czarne charaktery stają się lepsze. Cezary Pazura o pracy nad serialem podcastowym "Cofnąć czas, czyli świąteczne spotkania"

Oczywiście, że tak! Szanuję i podziwiam ludzi, którzy cały czas są czynni. Uważam, że bezruch jest śmiercią dla artysty. Może dlatego, że mam małe dzieci i młodą żonę, widzę, że tych narzędzi do samorealizacji jest coraz więcej, a podcasty na pewno do nich należą. Byłem jednym z pierwszych aktorów, który założył kanał na YouTube – prowadzę go z powodzeniem do tej pory. Mam prawie 800 tys. subskrybentów i muszę przyznać, że czuję się za nich odpowiedzialny – oni czekają na to, co im Cezary powie w każdą środę o 19:30. Być może dla młodych artystów to nie ma takiego znaczenia – zrobią coś, potem to porzucą i zajmą się czymś innym. Ja też uwielbiam drogę poszukiwań, ale w momencie, gdy zdobywam taki kapitał jak własna, liczna widownia, czuję, że muszę ją szanować i kochać. Każdą swoją działalność artystyczną traktuję bardzo poważnie i myślę, że za mianem prawdziwej sztuki w dużej mierze kryje się podejście artysty to wykonywanego zadania.