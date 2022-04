Współczesny świat widziany oczami dzieci z Ukrainy. Ruszyła wielka akcja wsparcia

24 lutego 2022 roku w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę zmienił się cały współczesny świat. Codziennie docierają do nas przerażające informacje o kolejnych atakach i ofiarach. Jak te obrazy wpływają na dzieci z Ukrainy? Odpowiedź przynosi akcja "Support Children of Ukraine", do której mogą włączyć się również dzieci z Polski oraz z innych zakątków świata.