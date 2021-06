Wyjdź na koncert!

Anglia, Hiszpania i Holandia przeprowadziły pilotażowe imprezy, które jednoznacznie pokazały, że ryzyko zakażenia COVID-19 przy przestrzeganiu pewnych zasad utrzymuje się na bardzo zbliżonym poziomie jak w domu. Do takich wniosków doszedł holenderski Fieldlab Evenementen po wydarzeniach zorganizowanych łącznie na kilkadziesiąt tysięcy osób. Z kolei efekty badań prowadzone w trakcie brytyjskiego programu pilotażowego Event Research Programme (ERP) pokazały, że zaledwie 0,026% uczestników koncertów - z 58.000 testowanych - uzyskało pozytywny wynik na COVID-19. Ogłoszono zatem pełen sukces przeprowadzonej akcji. Do wniosku, że koncerty są bezpieczne, doszli również naukowcy po testowym wydarzeniu, jakie zorganizowano w Barcelonie z udziałem 5.000 publiczności. Zakażenie wirusem po imprezie potwierdzono u zaledwie sześciu osób, z tego u czterech doszło do niego w innym miejscu.