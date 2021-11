Zagrała "seksbombę", "legendę PRL". Dębska: "Nikogo nie obchodzi, że jestem zupełnie inna prywatnie"

Bardzo pozytywnie. Zaraz po premierze w Warszawie podeszły do mnie dwie nastolatki, z rodziny państwa Jędrusików. To było bardzo wzruszające. Rozmawiałam po filmie z wieloma ludźmi, którzy Kalinę znali i bardzo ciepło go przyjęli. Między innymi z Wojtkiem Gąsowskim, który był jednym z naszych ekspertów. To niezwykle cenne, gdy ktoś, kto był blisko Kaliny, mówi mi, że ona na chwilę wróciła. Od członków jej rodziny usłyszałam, że daliśmy jej drugie życie.