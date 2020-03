Zanussi o Pendereckim: wielu chciało go usunąć z głównego nurtu

Krzysztof Zanussi : Nasza znajomość sięga więcej niż 50 lat. Robiłem o nim dwa filmy, z czego jeden to mój pierwszy film zawodowy.

To filmowy portret kompozytora z 1968 roku. Penderecki miał wtedy 35 lat i pierwsze sukcesy na koncie.

On wyszedł na międzynarodową scenę jako awangardysta po czasach polskiego socrealizmu. Był przeciwko obowiązującym wtedy w polskiej muzyce trendom. Ja akurat skończyłem szkołę filmową. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych dostała sugestię, że skoro na świecie jest taka wrzawa nad Pendereckim, a w Polsce wciąż nie był znany, to trzeba zrobić o nim film. Nie było chętnego. Zwrócono się więc do mnie. Pracowało nam się bardzo dobrze. Notowałem w moim filmie opowieść o człowieku i jego muzykę, taką jak np. "Tren - ofiarom Hiroszimy".