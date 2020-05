Andrzej Chyra o "Nic się nie stało". Zarzucił Latkowskiemu manipulacje

Ponadto w "Nic się nie stało" powiązano z ukrywaniem pedofilii artystów, którzy publicznie opowiedzieli się przeciwko zamknięciu Zatoki Sztuki. Przypomnijmy, że to miejsce za dnia służyło wielu kulturalnym inicjatywom, w których brały też udział gwiazdy TVP, o których nie ma mowy w filmie .

"Szkoda więc, że Pan Latkowski nie zapytał mnie wprost, jakie były okoliczności wykonania tego zdjęcia. Podejrzewam, że obawiał się, iż moja odpowiedź nie będzie pasowała do z góry założonej przez niego tezy . Nie przeszkodziło mu to w wykorzystaniu mojego wizerunku w filmie i w jego zapowiedzi" - oświadczył aktor.

"Kilka lat temu przechodząc wraz z partnerką i dzieckiem w godzinach przedpołudniowych plażą w Sopocie, postanowiliśmy zatrzymać się i napić kawy, czy choćby wody, na tarasie Zatoki Sztuki. Gdybym wtedy wiedział, że z tym miejscem są związane tak potworne rzeczy, to nigdy bym tam nie wszedł. Wtedy niestety nie wiedziałem(...). Bardzo szybko podszedł do nas ktoś z obsługi. Przedstawił kawiarnie jako ważne miejsce na kulturalnej mapie Sopotu. Następnie zapytał, czy bym się nie zgodził zrobić zdjęcia z poparciem dla dalszego działania kawiarni. Zgodziłem się. Popieram zazwyczaj wszystko, co może pomóc w jak najszerszym propagowaniu i funkcjonowaniu kultury. Nie miałem najmniejszego pojęcia, jaki był faktyczny motyw tego działania" - objaśnił.