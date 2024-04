Andrzej Seweryn wspomina szaloną noc w Paryżu. "Cały wieczór byłem kobietą" (WYWIAD)

Biorę w nim udział po to, żeby dołożyć jakąś tam cegiełkę do pracy nad tym, żebyśmy byli społeczeństwem jeszcze bardziej otwartym. My wszyscy. Bardziej otwarci na to co inne, żebyśmy potrafili korzystać z tego, co inne. Żebyśmy potrafili współistnieć z ludźmi, którzy kochają inaczej, którzy poruszają się inaczej, ubierają się inaczej i żyją inaczej. Jest tyle zła dookoła nas, tyle gwałtów, morderstw, kłamstw, złodziejstwa… Niszczymy ziemię tak, że ciężko jest już oddychać, dzieci umierają z głodu i wycieńczenia. A my się oburzamy tym, że dwóch mężczyzn się kocha. To nie jest normalne, wszystko nam się po prostu pomieszało. Jeśli miłość między dwoma mężczyznami lub dwiema kobietami, ktoś widzi jako zagrożenie funkcjonowania społeczeństwa, to mnie to zasmuca. Nie zgadzam się z tym. Nasz program ma na pewno charakter edukacyjny i brawo dla TVN, że pokazuje prawdziwych ludzi ukrytych za efektownym kostiumem, ekspresyjnym, cudownym makijażem, czy prowokującym krzykliwym tańcem. Ludzi z ich radościami, cierpieniami, z ich codziennością.