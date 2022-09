Anna Seniuk o duchach II wojny światowej. "Życie Pani Pomsel" w Teatrze Polonia [RECENZJA]

"Życie Pani Pomsel" to opowieść. 102-letnia Pomsel wspomina dzieciństwo, młodość, pracę w Ministerstwie Propagandy III Rzeszy, "znikających" żydowskich przyjaciół, "narodziny zła" i okres po wojnie. Mimo poważnego wieku wiele pamięta. Niestety sztuka Hamptona (posiadacza Oscara za scenariusz do "Niebezpiecznych związków"), mimo dobrego przyjęcia na Zachodzie nie jest równa. Ma doskonałe fragmenty, które skupiają całą uwagę publiczności (jak np. ten dot. kulisów pracy u Goebbelsa), ale miewa też momenty ciężkostrawne, które powinny być wycięte. I to szczególnie te elementy łatwiej jest przyjąć w tej układance dzięki ciekawej formie, jaką Małecki nadał spektaklowi. Mamy tu fragmenty przemówienia Goebbelsa, archiwalne filmy i zdjęcia, muzykę przenoszącą do Berlina tamtych czasów. I mamy – co najważniejsze – Annę Seniuk.