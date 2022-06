Bułka i kawa u Musiała. Paragon grozy? Tylko zobaczcie

Co do zjedzenia? Tu niestety bez szaleństw. Croissant za 7 zł lub taki z nadzieniem, po 9. W karcie znajdziecie też Małyszówkę po 12, klasyczną W-Z za 13 i miodownik o złotówkę droższy. Aż prosi się o więcej, tym bardziej, jeśli miejsce aspiruje do tego, by ludzie spędzali tu nieco więcej czasu niż tyle, ile potrzeba by dopić kawę. Kilka bułek z pater na ladzie nie wygląda specjalnie kusząco. Trochę więcej życia i smaku, bo o ile sama przestrzeń wygląda dobrze, tak słodkości to raczej smutny obrazek.