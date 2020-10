Dali hotelarzom. Zabrali artystom. "Ratujmy polską kulturę!"

Rozwiązanie tarczy miało odciążyć branżę hotelarską i restauracyjną. Jednak każdy kij ma dwa końce. Wstrzymanie na czas pandemii opłat dla hoteli, pubów i restauracji za puszczanie muzyki, znacznie obniżyło zarobki twórców. Zdaniem artystów wykonawców, to niesprawiedliwe. Oni też mają do zapłacenia rachunki, a wiele spośród hoteli, pubów czy restauracji wróciło już do normalnego funkcjonowania.