Damian Ukeje: Wrodzona krnąbrność nie pozwala mi przejmować się hejtem

Nie byłem wcześniej bardzo znany w tym światku, więc tak, szerokiemu gronu jawiłem się początkowo jako telewizyjny produkt, który w dodatku chce wmówić ludziom, że wie, co to rockandroll. Spotykałem się z zespołem ze ścianą, z opiniami, że to, co robimy, nie jest szczere i prawdziwe. Ale to tym bardziej napędzało mnie, żeby robić swoje. Znałem i znam naszą wartość. Przełom, po którym naprawdę wiele się zmieniło, nastąpił w momencie, kiedy zagraliśmy na dużej scenie na Woodstocku w 2013. Głosy, że jesteśmy produktem i wymysłem, przestały się pojawiać. A poza tym, nauczyłem nimi nie przejmować. Powiem więcej, wrodzona krnąbrność mi na to nie pozwala.