Daniel Martyniuk o byłej żonie: "Czuję się oszukany i złapany na dziecko"

Po zaledwie dwóch latach skończyło się małżeństwo Daniela i Eweliny Martyniuków . Białostocki sąd, który rozpatrywał sprawę, już na pierwszej rozprawie ogłosił rozwód z orzeczeniem o winie syna gwiazdy disco polo. Była żona i półtoraroczna córeczka młodego Martyniuka mają też przyznane alimenty w wysokości kolejno: 2 tys. i 1,2 tys. złotych, które co miesiąc ma na nie łożyć 31-latek. Sam Martyniuk po ogłoszeniu wyroku nie wydawał się poruszony. Chętnie komentował rozpad swojego małżeństwa zgromadzonym przed sądem reporterom, nie kryjąc żalu po adresem matki swojego dziecka.

Jak powiedział, to on czuje się oszukany przez byłą żonę. I choć jak podkreślił, zasądzone alimenty "to nie są duże pieniądze", nie zamierza ich płacić dziewczynie.